قاموا بتكبيل الراعي والإعتداء عليه.. استرجاع 180 رأس غنم بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني بحسين بمعسكر، من استرجاع 180 رأس من الغنم تمت سرقتها من أحد الموالين.

وتمت عملية السرقة على الساعة الثالثة صباحا، حيث كان أحد الموالين متواجدا باسطبل قطيعه، بمنطقة جبلية.

أين تفاجأ باقتحام كوخ قرب الإسطبل، من قبل ثلاثة أشخاص أحدهما ملثما.

وقام المشتبه فيهم، بكسر النافذة ورميه بالحجارة داخل الكوخ، محاولين فتح الباب.

أين قام بضرب أحدهم على مستوى اليد بواسطة عصا ولاذا بالفرار.

ليتم اللحاق به وقام المقتحمون بالاعتداء على الراعي، بواسطة آلة حادة على مستوى الظهر، كما انهالوا عليه ضربا بكامل أنحاء جسمه.

وبعدها قام المشتبه فيهم، بتفتيش الضحية، وسرقة مبلغ مالي قدره 15000 دج، و هاتف نقال.

ثم قاموا بتكبيله ليتوجهوا نحو الإسطبل المحاذية للكوخ، وقاموا بفتحه، لإخراج القطيع.

وفي تلك الأثناء تمكن الضحية من فك قيوده والفرار متجها نحو مقر الفرقة.

ليتم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة والتوجه إلى عين المكان وتطويقه بجميع المسالك المؤدية للإسطبل.

وعند مشاهدة المشتبه فيهم لمركبات الدرك، لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأسفرت العملية عن إحباط محاولة سرقة 180 رأس من المواشي “120 غنم و60 معز” بمنطقة جبلية، والبحث جاري عن المشتبه فيهم.