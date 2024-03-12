قاموح حكما لداربي بلوزداد وسوسطارة

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهمة إدارة قمة الجولة 20 من البطولة المحترفة بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، للحكم قاموح.

وسيدير الحكم قاموح، الداربي العاصمي، بين الشباب والاتحاد، المقرر هذا الجمعة. بمساعدة كل من بولفلفل، بويمة، فيما سيكون بوسليماني حكما رابعا.

فيما جاءت تعيينات لقاءات الجولة الـ 20. التي ستنطلق هذا الخميس بمواجهة مولودية الجزائر والضيف أولمبي الشلف، وتستكمل السبت القادم على النحو التالي:

