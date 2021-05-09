قاموح حكما لمباراة شبيبة القبائل ومولودية وهران

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم يوسف قاموح لإدارة مباراة شبيبة القبائل، أمام ضيفهم مواودية وهران.

وسيدي الحكم قاموح، هذه المباراة، بمساعدة كل من تامرابط، مساعد أول، وبويمة، مساعد حكم ثاني، بالإضافة علو، كحكم رابع.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة المقدمة، عن الجولة الـ21 من البطولة المحترفة، يوم الثلاثاء المقبل، 11 ماي الجاري، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.

يذكر أن الرابطة المحترفة،وافقت على تقديم هذه المباراة التي تجمع شبيبة القبائل، ومولودية وهران،بسبب مشاركة الشببية في منافسة كأس الكاف.