قاموح حكما لمباراة منتخب بورندي ضد السيشل

أختير الحكم الجزائري يوسف قاموح، لإدارة المباراة التي ستجمه منتخب بورندي، بمنتخب السيشل، برسم نصفيات مونديال 2026.

وسيدير الحكم قاموح، هذه المباراة، المقررة يوم 26 مارس الجاري، والخاصة بالمجموعة (6)، لتصفيات مونديال 2026.

وسيدير الحكم الجزائري، هذه المباراة، حسب (و.أ.ج)، بمساعدة كل من التونسيان أيمن اسماعيل (مساعد أول)، ويوسف جامي (مساعد ثاني)، كما عين التونسي، نعيمي حسني، أيضا، حكما رابعا.

يذكر أن منتخب بورندي يحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، بسبع نقاط، بينما تتذيل السيشل الترتيب ب0 نقطة، فيما تتصدر كوت ديفوار ترتيب هذه المجموعة ب10 نقاط.