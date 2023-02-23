قاموح حكما لمباراة مولودية الجزائر وأمل الأربعاء

عينت لجنة التحكيم، الحكم قاموح، لادارة مباراة الجولة الـ18 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بأمل الأربعاء.

وسيدير الحكم قاموح، هذه المباراة، بمساعدة كل من بن عميرة، مساعد أول، تامرابط، حكم مساعد ثاني، وبوشنب حكم رابع.

كما ستجرى هذه المباراة، المقررة بملعب “5 جويلية”، بدون جمهور، بالنظر للعقوبة المفروضة من لجنة الانضباط على مولودية الجزائر.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة على النحو التالي: