قاموح لإدارة مواجهة بارادو و أولمبي الشلف

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، طاقم التحكيم المعني، بإدارة مواجهة أتلتيك بارادو وأولمبي الشلف.

في إطار مواجهة الجولة الأولى للرابطة المحترفة التي سيحتضنها ملعب أحمد فالك، غدا السبت، بداية من الساعة الرابعة (16:00).

وحسب بيان “الفاف”، فقد جرى تعيين الحكم الرئيسي، قاموح لإدارة هذه المواجهة.

كما جرى تعيين كل من الحكم بولفلفل مساعداً أول، والحكم بويمة، مساعداً ثانياً، فيما سيكون، أوكيل، حكماً رابعاً.