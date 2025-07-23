قاموح ممثلا للتحكيم الجزائري في كأس العالم لأقل من 20 عاما

سيكون الحكم الدولي الجزائري، يوسف قاموح، ممثلا للتحكيم الجزائري، في منافسة كأس العالم لأقل من 20 عاماً.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، تلقي الحكم يوسف قاموح، دعوة من “الفيفا”، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لأقل من 20 عاماً.

وحسب ذات البيان، سيكون الحكم قاموح، هو الممثل الوحيد لسلك التحكيم الجزائري، في هذه المنافسة العالمية.

يذكر أن منافسة كأس العالم لأقل من 20 عاما، مقررة بدولة الشيلي، خلال الفترة ما بين 17 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.