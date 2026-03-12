العقيد بوعلام بوغلاف يطلع على إمكانات وحدات الحماية المدنية بعين الدفلى

قام العقيد بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، مرفوقًا بالمدير الولائي، بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من المنشآت الإدارية والعملياتية التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية. عين الدفلى، وذلك على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدراسي الجهوي. الخاص باستراتيجية التسيير المالي لمدراء الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات الوسط وغرب الوطن.

وشملت الزيارة كلًا من ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.مقر المديرية، مقر الوحدة الرئيسية، مرقد العزاب، إضافة إلى الوحدات العملياتية. بكل من الروينة، العبادلية، العطاف والعامرة.

وتهدف هذه الجولة إلى الاطلاع على مستوى الجاهزية العملياتية لمختلف. الوحدات، وفحص الإمكانات البشرية والمادية المخصصة لمهام التدخل، إضافة إلى متابعة ظروف العمل التي يؤدي. فيها الأعوان مهامهم النبيلة في حماية الأرواح والممتلكات. كما شكلت فرصة للاستماع لانشغالات المستخدمين وتقديم التوجيهات اللازمة لتعزيز. فعالية الأداء الميداني وترسيخ قيم الاحترافية والانضباط.

وتندرج هذه الزيارة ضمن المتابعة الميدانية الدورية التي تنتهجها المديرية. العامة للحماية المدنية، لتعزيز القدرات التدخلية وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.