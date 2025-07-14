قام بكراء سيارة.. صاحب مكتب دراسات أمام العدالة بتهمة خيانة الأمانة

تابعت، محكمة الشراقة، صاحب مكتب دراسات يدعى” خ.م.ش” موجود رهن الحبس المؤقت. بتهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية استيلائه على سيارة قام بكرائها من وكالة خاصة بكراء السيارات بالعاصمة.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات، تفيد أنه قام بابرام عقد إيجار لمركبة لشخص يدعى”خ.م.ش” لأجل محدد غير أنه تجاوز المدة. ولم يعد المركبة كما لم يتواصل معه لتجديد عقد الإيجار وتمديده. وأكد أنه حاول التواصل معه لاستردادها دون جدوى الأمر الذي دفعه. لتقييد شكوى ضده أمام مصالح الأمن بخصوص تهمة خيانة الأمانة.

المتهم”خ.م.ش” مثُل للمحاكمة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. وأنكر بشدة اي علاقة تربطه بقضية الحال. وأكد أنه صاحب مكتب دراسات وأن الموظف بالمكتب المدعو ب.ج” هو من قام بتأجير السيارة من وكالة السيارات محل الشكوى من أجل زفاف شقيقه وأنه تدخل بعد علمه بعدم إعادة المركبة لكن لاعلاقة له بالقضية، غير أن المحكمة واجهته بعقد الكراء الذي يحمل اسمه وتوقيعه، وأكدت له أنه يتحمل مسؤولية ذلك بذات السبب. وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا قبل أن تقضية المحكمة بعد المداولة القانونية بالفصل باقتضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل.