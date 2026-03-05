زروقي يتفقد في برشلونة تقدم مشروع الكابل البحري “ميدوسا” لتعزيز الربط الرقمي للجزائر

قام سيدعلي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بزيارة إلى مركز إنزال الكابل البحري MEDUSA بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث اطّلع على مدى تقدم الأشغال والتحضيرات الجارية لوضع هذا المشروع الاستراتيجي حيز الخدمة.

وخلال هذه الزيارة، تلقّى الوزير شروحات مفصلة من القائمين على المشروع داخل مركز إنزال الكابل البحري (Cable Landing Station)، حول الجوانب التقنية واللوجستية المرتبطة بربط الشبكة الدولية للألياف البصرية، وكذا المراحل المتبقية قبل دخول الكابل الخدمة، المرتقب مطلع السنة المقبلة.

ويُعدّ مشروع الكابل البحري MEDUSA أحد المشاريع الرقمية الهامة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، حيث سيساهم. في رفع سعة الإنترنت وتحسين جودة الاتصالات الدولية، إضافة إلى تنويع مسارات الكابلات البحرية، ما يعزز أمن واستقرار الربط الدولي.

كما يؤدي مركز إنزال الكابل البحري دورًا استراتيجيًا. في منظومة الاتصالات، باعتباره بوابة رئيسية تربط بين الجزائر وأوروبا، ويدعم تطوير خدمات الاتصالات الحديثة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية للبلاد.

وللتذكير، فإن مشروع MEDUSA الذي أشرف الوزير على إطلاقه من ميناء الجزائر في أكتوبر 2025. سيُمكّن من ربط الجزائر عبر نقطتي إنزال في كل من الجزائر والقل، الأمر الذي من شأنه تعزيز سعة الإنترنت وتأمين الربط الدولي للجزائر.