قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أصبح ساري المفعول 

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

وتضمن قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 ،يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أصبحا ساريي المفعول بعد صدورهما في الجريدة الرسمية

والهدف من هذا القانون تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبــة والصحافـة الإلكترونية وحرية ممارسته.

كما حدد هذا القانون نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بالإضافة إلى المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أوالصحافة الإلكترونية.

وجاء في هذا القانون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية حيث تتولى مهام السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وأيضا السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أوالإلكـترونية في ظــل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما.

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