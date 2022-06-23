قناة النهار قانون الإستثمار الجديد بعيون الأجانب بقلم قناة النهار نشر في 23 جوان 2022 - 11:44 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 58 0 قانون الإستثمار الجديد بعيون الأجانب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VDS8i اقرأ أيضا توقيف 36 تاجر مخدرات وإحباط محاولة إدخال 5 قناطير و 72 كلغ من الكيف المعالج قناة النهار 08 جوان الأحزاب الصغيرة في رئاسة الجمهورية.. تبون يتخلى عن سياسة الإقصاء قناة النهار 09 جوان مالية: لا ضرائب من جيب المواطن بقانون المالية التكميلي 2022 قناة النهار 21 جوان جزائريون: أنس .. طفل توحد يحفظ القرآن الكريم قناة النهار 21 جوان مناع لمين: تعرضت للنصب وبقيت بدون نقود وهذا الدرس علمني أنو باش تربح لازم تمد قناة النهار 15 جوان رئيس الجمهورية يستقبل رئيس رابطة رجال الأعمال القطرية والمرافق له قناة النهار 16 جوان طالع هابط: الشيخ النوي.. تحية للرئيس عبد المجيد تبون بعد تنصيب المجلس الاعلى للشباب قناة النهار 21 جوان والي وهران : العرس إنطلق .. نأمل تحقيق العديد من الميداليات الذهبية قناة النهار 22 جوان بكالوريا 2022..التلاميذ على أمل سهولة موضوع الفيزياء بعد خيبة مادة الرياضيات قناة النهار 16 جوان هذا ماقاله وزير التربية عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا الوطني 12 جوان