قانون البناء والتعمير.. تحرير أزيد من 85 ألف محضر مخالفة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبيأنه تم تحرير أزيد من 85 ألف محضر مخالفة بين سنتي 2020 و2024، فيما بلغ عدد عمليات الهدم من طرف مصالح الجماعات المحلية 3589 عملية، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على مشروع نص تنظيمي يتطرق إلى جميع الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.

وحظيت عملية مطابقة البنايات واستكمال إنجازها بمتابعة خاصة من طرف مصالح وزارة السكن، التي بادرت بعدة قوانين ومراسيم وتعليمات وزارية مشتركة من شأنها احتواء هذه الظاهرة، يضيف السيد بلعريبي الذي نوه بقرار رئيس الجمهورية بدمج المديرية العامة للتهيئة العمرانية ضمن دائرته الوزارية (كانت لدى وزارة الداخلية).

وتعمل هذه المديرية حاليا على دراسة عدة مخططات ستوفر نظرة شاملة للتعمير، كما تعمل أيضا على دراسة خاصة لإعادة تهيئة وهيكلة الممرات على طول الطريق السيار شرق-غرب، بما يسمح بتحسين واجهات البنايات وبإعادة توجيه الاستثمار السكني والعمراني نحو هذه الممرات ويعزز جاذبية الفضاءات المحاذية لهذا الطريق.