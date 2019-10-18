قانون المالية الجديد يمكن أصحاب المهن الحرة من دفع الضريبة بنظام التصريح المراقب

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قانون المالية الجديد يمكن أصحاب المهن الحرة من دفع الضريبة بنظام التصريح المراقب
بقلم مصطفى.ق

سيُحولُ قانون المالية 2020  أصحاب المهن الحرة من الدفع بنظام الضريبة الجزافية إلى نظام التصريح المراقب.

وجاء في قسم الأحكام الجبائية بالمادة 22 من القانون، في جزئه الموسوم بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

إن أرباح المهن والوظائف والمهام التي لا يتمتع صاحبها بصفة تاجر تعتبر مداخيل للارباخ غير التجارية.

وتضم هذه الارباح، الريوع من عائدات المؤلف والمؤلفين الموسيقيين، وريثهم والموصي لهم.

بالاضافة إلى الريوع التي يحققها المختروعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع.

يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في اساس ضريبة الدخل من فائض الارادات على النفقات المترتبة من ممارسة المهنة.

وتتمحور المادة 23 من القانون حول مراعات احكام المادة 173 باخذ هذا الربح في الحسبان المكسب اوالخسارة الناتجة عن الاستثمار.

وكل التعويضات المقبوضة الناتجة عن التوقف عن ممارسة المهنة او تحويل الزبائن.

كما يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الصافية  بالرأسمال المحققة بعد التنازل عن  القيم المنقولة و الحصص الاجتماعية.

ويقترح مشروع القانون على المخترع تخفيض قدره 30 بالمائة على ريوع الاستغلال في حال منح رخصة إستثمار او شهادة إختراع.


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