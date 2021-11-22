قانون المالية 2022: تخصيص منحة البطالة لهذه الفئة

كشف الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال مناقشته لقانون المالية لسنة 2022 أمام نواب الغرفة الأولى عن تخصيص منحة البطالة. وفي جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع هذا القانون إقترح الوزير الاول وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه.

كما أكد عن تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

وترأس اليوم الإثنين صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، ، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022. وذلك بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. كما حضر هذه الجلسة كل من محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون. بالإضافة إلى أحمد زغدار، وزير الصناعة، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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خصصت الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 ماقيمته 567 مليار دينار موجهة لدعم العائلات المعوزة حسب ما اكده الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال مناقشته لمشروع القانون أمام نواب الغرفة العليا برئاسة صالح ڨوجيل.

وأوضح الوزير الأوّل ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.

وتابع بن عبد الرحمان انه من المتوقع ان يكون معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ 3.9 في المائة. بالإضافة إلى نسبة تضخم تقدر3.7 في المائة. وأيضا وصول صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار خلال سنة 2022، بالمقابل فإن قيمة واردات السلع قد بلغت 31.8 مليار دولار.

هذا وأكد الوزير الأول أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الأسبوع الفارط، ما قيمته 4 مليارات دولار.

أما بخصوص إيرادات الميزانية فإن الحكومة تتوقع بلوغ ما قيمته 5683.22، تتوزع على 3579.31 مليار دينار من الموارد العادية أي 63 بالمائة من إجمالي الايرادات. وكذا و2103.90 مليار دج من الجباية البترولية مايعادل 37 بالمائة.

كما خصصت الحكومة في ميزانية التجهيزات 196.13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن. و736.11 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. في حين خصص مبلغ 253.44 مليار دج للفلاحة والري و228.10 مليار ددينار للتربية والتكوين.

وخصصت الحكومة أيضا مبلغ 156.9 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. و36.53 مليار دينار لدعم الخدمات المنتجة و4.79 مليار دينار للصناعة. و1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.

وكشف الوزير الاول ان قانون المالية 2022 خصص ضمن المخططات البلدية للتنمية ميزانية مقدرة بـ 100 مليار دينار. بينما خصص 1600 مليار دينار للقطاعات الأخرى.

كما تضمن قانون المالية 2022 تخصيص 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دينار كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.

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