قانون المالية 2026.. وزير التعليم العالي يعرض ميزانية قطاعه

قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض في إطار مناقشة وتقديم الميزانيات القطاعية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وتطرّق الوزير خلال عرضه إلى مختلف المحاور التي تضمّنها مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2026.

كما استعرض ما تم تحقيقه من إنجازات مكّنت من بناء جامعة منفتحة ومتفتحة. تعكس الإرادة السياسية والتزام الدولة بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية. الرامية إلى إعطاء دفع قوي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وجعلها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة.