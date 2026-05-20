قانون المرور الجديد .. هذه تفاصيل المخالفات والغرامات الجزافية 

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون المرور الجديد وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقا للقانون الجديد تم تصنيف المخالفات إلى 4 درجات حسب الغرامة الجزافية.

المخالفات من الدرجة الأولى

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 3000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ :

الإنارة وكبح الدراجات، إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، قواعد تنظيم سير الراجلين، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المخصصة لهم، أو استعمال الطرق الممنوع السير فيها.

إلزامية نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة آمنة، إلزامية تثبيت الأطفال بالمركبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة. وإلزامية وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك من غير السائق. وكذا تدابير السلامة المرورية المفروضة على مرافقي السائق المتدرب في إطار التمهين. صلاحية أجهزة الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة.

المخالفات من الدرجة الثانية

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 4000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، منع استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق. تنظيم المرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو الشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة المرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها خصيصا بذالك والمرور الراجلين.

وجوب وضوح لوحات ترقيم المركبات ومقروئيتها، أولوية مرور الراجلين على الممرات المخصصة لهم. التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية الذي من شأنه عرقلة سيرورة حركة المرور. إلزامية توفر المركبة على التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية. وكذلك إلزامية وضع الإشارة الملائمة في المركبة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية.

منع السير على الخط المتواصل، وجوب التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة المصادق عليها من طرف مصالح المناجم. مع إلزامية القيام بإجراءات نقل ملكية المركبة في الآجال المعددة أو بإلزامية التصريح بتغيير إقامة مالكها.

تجاوز حد السرعة المرخص بها ينسية لا تفوق 10 % والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها. تعليم سياقة المركبات ذات محرك. لوحات الترقيم أو تزويد المركبات بلوحات الترقيم. الإشارة الخاصة بحجم مركبات نقل البضائع. تحديد السرعة الدنيا.

منع الوقوف أو التوقف المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم الساري المفعول. المرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية. على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، من طرف الدراجات النارية.

منع الوقوف أو التوقف على مسلك النجدة، نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة المتحركة آليات التنقل المتحركة، حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة المتحركة أو تعرض مستعملي الطريق للخطر. منع نقل طفل يقل عمره عن 8 سنوات على متن دراجة متحركة. منع رمي النفايات أوأي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية والدراجات المتحركة.

المخالفات من الدرجة الثالثة وتصنف إلى فئتين

الفئة الأولى: يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد 6000 دينار وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة به.

تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20 % والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها. منع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو المركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل. إلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة. الارتداء الإجباري للخوذة والذو الفقار بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخونة بالنسبة لراكبيها. المرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، التوقف والوقوف الخطيرين. استعمال وتركيب أجهزة الإنارة وإشارة المركبات والدراجات المتحركة والدراجات النارية. منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة. تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف. منع وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة. طبيعية وشكل وحالة الأطر المطاطية، غير المطابقة المواصفات المركبات. التجهيزات أو إشارات النقل الاستثنائي أو إشارات تحديد السرعة. نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية. حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة النارية أو تعرض مستعملي الطريق للخطر. منع نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك. وضعية جلوس السائق وركاب المركبة. تجاوز العدد المحدد للركاب.

الفئة الثانية: تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30 بالمائة، ويعاقب عليها كالأتي:

غرامة بـ 7000 دينار لكل حمولة زائدة من الوزن الإجمالي المرخص به مع العمولة أو لكل حمولة رائدة في كل محور بنسبة تقل أو تساوي 10 %.

غرامة بـ 8000 دينار لكل حمولة زائدة من الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 10% وتقل أو تساوي 20%.

غرامة بـ 9000 دينار لكل حمولة زائدة من الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة رائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 20% ونقل أو تساوي من 40%.

في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو الوزن السائر المرخص به، من جهة، ومخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة في المحور من جهة أخرى، في ’ن واحد، بواسطة نفس المركبة. يتم بتطبيق العقوبة الأشد.

في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة على أكثر من محور لنفس المركبة، في أن واحد، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة على المحور الأكثر حمولة.

المخالفات من الدرجة الرابعة

يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد 10.000 دينار أو تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة به اتجاه المرور الإلزامي، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، التقاطع والتجاوز. إشارات الأمر بالتوقف السليم، منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر. إلزامية استعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبة أثناء سيرها أو وقوفها أو توقفها في وسط الطريق ليلا أو اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإثارة العمومية.

منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشمل أكثر من 9 مقاعد، أو مركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع العمولة يفوق 3.5 طنا.

منع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية، وحالات الإلزام أو المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.

العبور عبر بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للمسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبه عليها بإشارات نظامية أو بالعبور عبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة.

مكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات، كبح الدراجات النارية، التغيير المقامي للاتجاه دون تأكد السائق من أن ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الآخرين للطريق ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه. اجتياز خط متواصل، منع استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة. منع السير أو التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع. الاستمرار في قيادة مركبة دون تجديد صنف رخصة السياقة و/أو شهادة الكفاءة المهنية. الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو وسائل التنصت السمعي عندما تكون المركبة في حالة السير.

تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة التجريبية، مسافة الأمان النظامية بين المركبات أثناء سيرها.

مخالفة الأحكام التي ينجم عنها خطر أو ضرر للغير أو للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته، ما لم تشکل الأفعال جنحة. مستويات التبعات الدخان والغازات السامة المحددة في التنظيم الساري المفعول. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 20% ولا تزيد عن 30 % والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها. إلزامية المراقبة التقنية للمركبات. منع نقل طفل يقل عمره عن 8 سنوات على متن دراجة نارية. عدم سد الطريق أو عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. إلزامية الفساح الطريق للمركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور.

لا يمكن تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الآتية :

إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو التعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات.

في حالة تعدد المخالفات المرتكبة في آن واحد والتي لا يترتب على إحداها، على الأقل، تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية.

تدفع لدى المصالح المختصة الوزارة المالية. ومصالح بريد الجزائر الغرامات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون الصالح للخزينة العمومية. يتم دفع مبلغ الغرامة الجزائية بكل وسيلة دفع مرخص بها، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني.