مهارات في تنمية الذات.

قانون النجاح في الحياة

إن للنجاح مفاتيح هي ركائز لكل مشروع وخطوة نخطوها إلى الأمام بهدف التفوق والتميز.

المفتاح الأول:

الإيمان..

اعلم أنه من المحال أن تخوض سفينة النجاح دون ركيزة الإيمان.. فالإيمان والأمل جناحان يطير بهما المسلم نحو النجاح. والقلب العامر بالتقوى ونور الله هو القادر على تفتيت العقبات وتذليل الصعاب. كما أن الإيمان سلاح الروح ضد الموبقات، وملجأ النفس عند الملمات، ووسيلة النجاح في معترك الحياة.اعلم أن كل شيء في الحياة يبقى بلا معنى دون الإيمان، وأوله النجاح. وأي شيء يدفعك للعمل غير الإيمان؟ وأي شيء يمكنك من تجاوز المحن غير الإيمان؟ (الإيمان تصديق الجنان, وقول اللسان, وعمل بالأركان) لا يمكن تحقيق الهدف دون الإيمان الراسخ بالثقة بالله تعالى والالتجاء إليه بطلب التوفيق والنجاح.. قال تعالى: [وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا] فمسيرة النجاح الدنيوي مقرونة بالنجاح الأخروي، وهو نيل رضا الباري تعالى، وإذا سعى المرء للنجاح الأخروي نال الدنيا بحذافيرها تخيل شخصا يسعى للنجاح دون اليقين بأن هناك إيمانا عميقا بجدوى العمل الذي به يريد تحقيق الهدف, كيف تكون الرؤى المستقبلية لحياته؟ ستكون رؤى ضبابية، وعندها يصبح فردا عديم النفع لنفسه ولمن حوله.. إذن بالإيمان ننجز الكثير من العمل المقرون بالعون الإلهي بإذنه تعالى..

المفتاح الثاني:

الأخلاق..

*لا يربح في النهاية إلا من يستطيع أن يبني جسرا من الثقة بينه وبين الناس، وليست مواد ذلك الجسر إلا الالتزام بالأصول الأخلاقية

*الأخلاق ـ وليست القوة ـ هي حصان السباق في اكتساب الناس

*أنفع الكنوز محبة القلوب

*أنت بين خيارين: إما أن تسيطر على مشاعرك الثائرة فتقودها، أو تتركها لتسيطر عليك فتقودك، وحينها تخسر المعركة .

*اغتنم الصدق في كل موضع، واجتنب الشر والكذب؛ تسلم

*لن تستطيع الخوض في غمار حنايا أفئدة من حولك حتى تستميلها بالمودة والنقاء والصفاء .وضع نصب عينيك دائما الصراحة والمواجهة فهي العنصر الفعال في التواصل السليم.