قانون النجاح في الحياة

المفتاح الأول: الإيمان

اعلم أن كل شيء في الحياة يبقى بلا معنى دون الإيمان، وأوله النجاح. وأي شيء يدفعك للعمل غير الإيمان؟ حيث قيل:(الإيمان تصديق الجنان, وقول اللسان, وعمل بالأركان) لا يمكن تحقيق الهدف دون الإيمان الراسخ بالثقة بالله تعالى والالتجاء إليه بطلب التوفيق والنجاح .

فمسيرة النجاح الدنيوي مقرونة بالنجاح الأخروي، وهو نيل رضا الباري تعالى، وإذا سعى المرء للنجاح الأخروي نال الدنيا بحذافيرها تخيل شخصا يسعى للنجاح دون اليقين بأن هناك إيمانا عميقا بجدوى العمل الذي به يريد تحقيق الهدف, كيف تكون الرؤى المستقبلية لحياته؟ ستكون رؤى ضبابية،

المفتاح الثاني: الأخلاق

لا يربح في النهاية إلا من يستطيع أن يبني جسرا من الثقة بينه وبين الناس، وليست مواد ذلك الجسر إلا الالتزام بالأصول الأخلاقية

الأخلاق وليست القوة هي حصان السباق في اكتساب الناس أنفع الكنوز محبة القلوب

أنت بين خيارين: إما أن تسيطر على مشاعرك الثائرة فتقودها، أو تتركها لتسيطر عليك .

اغتنم الصدق في كل موضع، واجتنب الشر والكذب؛ تسلم

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