قانون الهجرة الفرنسي الجديد: تصاريح إقامة للمهنيين الصحيين الأجانب وعائلاتهم

بعد 5 أشهر من إعلانه ، تم أخيرًا طرح نص قانون الهجرة الجديد في فرنسا على مستوى مجلس الدولة. وهذا، بعد جلستي نقاش، تم تنظيمهما بشكل خاص في 6 و 13 ديسمبر 2022.

في الواقع ، يتعلق قانون الهجرة الجديد بشكل أساسي بمنح تصاريح الإقامة. وهذا، بشرط إتقان اللغة الفرنسية، تعزيز العقوبة المزدوجة بإلغاء حماية إبعاد المخالفين الأجانب.

يريد قانون الهجرة الجديد في فرنسا أيضًا إنشاء تصريح إقامة جديد يتعلق بالوظائف المتوترة. وهذا، على وجه الخصوص ، للتغلب على نقص العمالة الذي يؤثر على بعض مجالات النشاط في فرنسا.

بالإضافة إلى تصريح الإقامة الجديد “للعمل المجهد”، يدعو قانون الهجرة الجديد في فرنسا إلى إنشاء تصريح إقامة مخصص للمهنيين الصحيين. وعائلاتهم.

هذه البطاقة الجديدة مخصصة للمهنيين الصحيين، المعينين من قبل مؤسسات الصحة العامة، أو حتى القطاع الخاص في فرنسا.

وهكذا ، فإن البطاقة الجديدة ، المسماة “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”. تخص الأطباء الأجانب بغض النظر عن تخصصهم. ولكن أيضًا جراحو الأسنان والقابلات والصيادلة.

وينص نص قانون الهجرة الجديد في فرنسا أيضًا على منح هذا اللقب الجديد. بشرط الحصول على إذن من وكالة الصحة الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك ستعتمد صلاحيتها، من سنة إلى أربع سنوات. على اختبارات التحقق من المعرفة ، ولا سيما “EVC”.