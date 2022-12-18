قانون الهجرة الفرنسي الجديد.. ستصبح حراڤا بمجرد انتهاء عقد العمل

تحتج العديد من الجمعيات والنقابات في فرنسا على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي رفعه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أوضح بشكل ملحوظ ، خلال مقابلة مع موقع franceinfo. أن هذا القانون يهدف إلى “اندماج أفضل وترحيل أفضل”.

وسيتم تقديمه في الربع الأول من عام 2023 ، لكن الخطوط الرئيسية معروفة بالفعل. حيث يتكون الإجراء الرئيسي من إنشاء تصريح إقامة “مهن قصيرة الأجل”. والتي ستكون لمدة عام واحد قابلة للتجديد والتي لن تسمح بلم شمل الأسرة.

وقال ستيف فلوكسمان، من نقابة CGT للعمال غير المسجلين: “نحن متشائمون للغاية بشأن هذا القانون. إن فكرة نقص الوظائف موجودة منذ وقت طويل جدًا. ولكن الآن يريد جيرالد دارمانين ربطها بصاحب العمل. وهذا يعني أنه منذ اللحظة التي يفصلك فيها صاحب العمل، لم يعد لديك تصريح إقامة. وهذا يعطي قوة هائلة إلى صاحب العمل “.

بالنسبة له ، “القوانين التي تستهدف المهاجرين تجعل حياتهم صعبة للغاية ، بل وحتى لا تطاق. هناك انسداد تام. ومن المفارقات: أرباب العمل يطلبون هؤلاء الناس ولا يمكنهم توظيفهم، والاقتصاد يحتاجهم “.

وأفاد ستيف فلوكسمان بأن “الوظائف ذات الأجر الشاق والضعيف. وبما أن هؤلاء العمال ليس لديهم حقوق ، فإنهم يجدون أنفسهم أحيانًا تحت رحمة رئيسهم”.