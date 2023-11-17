قانون الهجرة الفرنسي.. هذه شروط الحصول على الجنسية ومصير الحراڤة

من شأن قانون الهجرة الجديد، إذا تمت الموافقة عليه، أن يخفف من ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم. ويجبر الدول على استعادة المرحلين وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة.

وتهدف بعض أحكام مشروع القانون إلى تسهيل أوضاع الهجرة لفئات محددة. تتعلق بشكل أساسي بتوظيف العمال المهاجرين المهرة وطالبي اللجوء. خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وقد يضطر أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً غير موثقين إلى دفع غرامات أعلى.

كما قد تخضع قوانين الهجرة في فرنسا لعدة تغييرات في الشهر المقبل. حيث يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي حوالي 27 بندًا في مشروع القانون الأخير المقترح.

وتهدف الحكومة الفرنسية إلى ضرب عصفورين بحجر واحد – قانون الهجرة الجديد الذي يجلب المزيد من العمال المهرة. أو العمال في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة. مع تقليل إمكانية جلب المزيد من طالبي اللجوء وتشديد المساعدات وغيرها من الفوائد لهذا الغرض.

وتركز هذه الأحكام بشكل أساسي على تنظيم أوضاع الأجانب الباحثين عن عمل في قطاعات محددة. وتخفيف إجراءات الترحيل لبعض المهاجرين الآخرين.

وتم تقديم مشروع القانون في 6 نوفمبر بعد تأجيله عدة مرات.

وتتضمن بعض الأحكام الرئيسية من إجمالي 27 حكمًا. والذي سيؤثر بشكل أساسي على المهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا بشكل غير قانوني.

“تسوية أوضاع” العمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة

سيتم منح العمال الأجانب المهرة الذين يأتون إلى فرنسا بطرق غير نظامية. تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد. بشرط أن يكون مجال خبرتهم مرتبطًا بقطاع يعاني من نقص العمالة بشكل أكبر.

ومن أجل الحصول عليه، يجب على العمال المهاجرين المؤهلين إثبات أنهم لم يغادروا البلاد مطلقًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

السماح لطالبي اللجوء المحددين من البلدان عالية المخاطر بالعمل أثناء فحص طلباتهم

إذا تمت الموافقة على هذا البند، فسيتم السماح لطالبي اللجوء من البلدان عالية الخطورة بالعمل فور وصولهم إلى فرنسا. وبعد تقديم أنفسهم إلى مكتب اللجوء الفرنسي (OFPRA).

على الرغم من أن قائمة البلدان عالية الخطورة يتم تحديثها كل عام لتشمل أو تستبعد دولًا معينة. فإن هذا الإجراء، إذا تمت الموافقة عليه، سيؤثر في الغالب على الأفغان. الذين يمثلون مجموعة الجنسيات الرئيسية التي قدمت أكبر عدد من طلبات اللجوء في فرنسا.

كما سيتم السماح لطالبي اللجوء بالعمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم.

تسهيل إجراءات الترحيل لمن ارتكبوا جرائم

سيتم ترحيل أولئك الذين ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل من فرنسا. إذا تمت الموافقة على مشروع القانون هذا من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي.

وبالإضافة إلى الترحيل، يهدف القانون إلى إلغاء بعض الفئات المحمية من إشعارات الترحيل.

ويحظر القانون حاليًا ترحيل الأشخاص الذين وصلوا إلى فرنسا قبل بلوغهم سن 13 عامًا. والمقيمين في البلاد لأكثر من عشر سنوات، ووالدي طفل فرنسي. والأجانب المتزوجين من مواطن فرنسي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

إلزام الدول باستعادة الأجانب المرحلين

تريد الحكومة الفرنسية إنشاء مساعدات تنموية للدول الأجنبية التي لا تستطيع إصدار تصاريح قنصلية. أو حتى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني هذه الدول. والأمر متروك للبلد الأصلي لإصدار مثل هذه الوثيقة إلى الدولة التي ترغب في ترحيل الأجنبي. وهي في هذه الحالة فرنسا.

بعض تصاريح الإقامة التي يمكن سحبها

ويتضمن مشروع القانون الجديد أيضًا حكمًا يسمح برفض أو سحب. أو عدم تجديد بعض تصاريح الإقامة، بشرط عدم امتثال مقدم الطلب لمبادئ الجمهورية.

يمكن أن تشمل هذه الحالات المساواة بين الجنسين، أو احترام العلمانية، أو حرية التعبير.

المتطلبات اللغوية لتصبح إلزامية للمرشحين للحصول على تصاريح الإقامة

قد لا يتم الحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات إذا لم يصل المرشح إلى الحد الأدنى من الكفاءة في اللغة الفرنسية.

اليوم، يتم إصدار تصاريح الإقامة بشرط تعلم اللغة الفرنسية. في إطار عقد التكامل الجمهوري (CIR). المقدم من OFII (المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج)، ولكن دون أي إتقان نهائي مطلوب.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أيضًا شرط أن تكون أسئلة الامتحان المدني مرتبطة بالثقافة والتاريخ الفرنسي.

ومع ذلك، تشترط السلطات الفرنسية حاليًا مستوى معينًا من الكفاءة اللغوية. حتى يتمكن المرشح. من الحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات والحصول على الجنسية الفرنسية.

إلغاء المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين

وقد ذكر هذا الإجراء وزير الداخلية، جيرالد دارمانين. ويتضمن إلغاء إمكانية الوصول إلى المساعدة الطبية الحكومية (AME) للمهاجرين. وتحويلها بدلاً من ذلك إلى “مساعدة طبية طارئة”، والتي لديها شروط أكثر صرامة لمن يحتاجون إليها.

ويشير تقييد المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين إلى انخفاض النفقات حيث أن AME متهمة. بتكاليف باهظة وتولد هجرة غير نظامية حيث يتم تقديم هذه الميزة في العديد من البلدان الأصلية للمهاجرين في فرنسا. وتكلف حوالي 1.2 مليار يورو لأكثر من 400000 شخص مستفيدين منه.

غرامات أعلى على أصحاب العمل الذين يستأجرون عمالاً غير موثقين

الحد الأقصى لمبلغ الغرامة هو 4000 يورو. ويمكن تطبيقه عدة مرات حسب عدد العمال المتضررين من المخالفة.

ويمكن مضاعفة المبلغ إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال فترة السنتين.

وهذا يمكن أن يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن عمل في البلاد. والذين يأتون بشكل رئيسي إلى فرنسا للحصول على ظروف مالية أفضل.

تشديد قواعد لم شمل الأسرة

سيتعين على الأجانب في فرنسا البقاء في البلاد لمدة 24 شهرًا على الأقل. حتى يتمكنوا من إحضار أسرهم إلى البلاد. أي ستة أشهر أكثر من الشرط الحالي البالغ 18 شهرًا.

قد تنطبق أيضًا معايير الدخل، بالإضافة إلى العضوية في نظام التأمين الصحي للشخص الذي يحضر عائلته إلى الأراضي الفرنسية.