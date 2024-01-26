قانون الهجرة الفرنسي يخرج إلى العلن في الساعات المقبلة

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، مساء الخميس على قناة TF1. إن مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة سيتم نشره “في الساعات المقبلة”. بينما فرض المجلس الدستوري رقابة كبيرة على النص.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه سيجمع “جميع الولاة” صباح الجمعة “لتطبيق القانون”. الذي فرض الحكماء رقابة كلية أو جزئية على 35 مادة من أصل 86 مادة.

وأضاف “لدينا كل الوسائل التي نحتاجها والحكومة لن تمثل مشروع قانون آخر كما يطالب اليمين”.

وزعم وزير الداخلية الفرنسي أنه اتخذ “أربعة تعليمات” سيتم نشرها الجمعة. من أجل البدء في تطبيق النص الذي ينص بشكل خاص على مجموعة من التدابير لتحسين فعالية عمليات الطرد.

وأعلن على قناة TF1 أن تعليماته الأولى تتمثل في مطالبة المحافظين “بجمع كل الملفات في فيفري ومارس. للعثور على الأجانب الجانحين الذين لم تتمكن الحكومة من طردهم من قبل”.

تكثيف «الضوابط» مقبل

علاوة على ذلك، تم التأكيد في وزارة الداخلية الفرنسية على أن جيرالد دارمانين يعتزم أيضًا مطالبة الولاة. بالتطبيق الفوري لأحد الإجراءات الرئيسية للنص الأولي للحكومة. وهي تسوية أوضاع بعض العمال غير المسجلين الذين يعملون في القطاعات “المتوترة”.

وقال “يجب علينا تحديث قائمة المهن المتوترة. لكن ذلك لا يمنع الولاة من العمل على العثور على الأشخاص الذين يتوافقون مع هذه التسوية”. للتمكن من تسوية 10 آلاف شخص إضافي في عام 2024، بحسب بوفو.