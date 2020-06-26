قانون لتنظيم الصحف الإلكترونية قريبا.. وهذه هي أبرز مضامينه

ستفرج الحكومة، في المستقبل القريب، عن مضامين مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحف الالكترونية بعد عرض وزارة الاتصال نسخة من المشروع على عدة هيئات وزارية من أجل الإثراء.

وقالت مصادر رسمية لـ”النهار أونلاين”، إن نص مشروع قانون الصحف الالكترونية على وشك الانتهاء من الإعداد، وأن الوزارة الوصية تنتظر الوقت المناسب للإفراج عنه والذي سيكون في المستقبل القريب.

وأكدت ذات المراجع، على أن هذا المشروع سينظم المهنة ويسمح لمسيريها بالاستفادة من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون.

ومن ضمن أهم النقاط الأخرى التي يركز عليها مشروع القانون ما يتعلق بإلزامية توظيف ثلاثة صحفيين مهنيين، على الأقل، وحيازة مقر لممارسة المهنة، إلى جانب إلزامية التصريح المسبق بالصحيفة الالكترونية على مستوى وزارة الاتصال.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر شهر فيفري الماضي، الوزير الأول عبد العزيز جراد، بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة، وأكد على أن الصحف الإلكترونية ستُعامل كما تعامل الصحف الوطنية المكتوبة في التغطيات الرسمية.