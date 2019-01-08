قانون لوناف الجديد يتسبب في هجرة جماعية للاعبي البطولة إلى تونس !

شهد الميركاتو الشتوي الممتد من الـ15 ديسمبر الماضي إلى الـ15 جانفي القادم إنتقال العديد من لاعبي البطولة الوطنية إلى الدوري التونسي.

وساهم قانون “لوناف” الجديد الذي ينص على حرية تنقل لاعبي إتحادات شمال إفريقيا بين دول “لوناف” في إحتراف العديد من لاعبي الرابطة المحترفة الأولى في الدوري التونسي.

وكان اللاعب طيب مزياني أول من تنقل إلى فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث ساهم بشكل كبير في فوز المكشخة في الداربي التونسي أمام النادي الإفريقي.

وتبعه مهاجم دفاع تاجنانت كريم عريبي الذي إنتقل هو الآخر إلى فريق النجم الساحلي التونسي، بالإضافة إلى إقتراب متوسط ميدان وفاق سطيف أكرم جحنيط من الإنتقال إلى فريق النادي الصفاقسي.