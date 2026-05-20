قانون المرور الجديد.. هذه المركبات ممنوعة في الطرق السريعة والسيارة

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون المرور الجديد وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفقا للقانون الجديد وحسب ما تنص عليه المادة الثالثة، تم تصنيف عدد من المركبات لها الحق في الاستفادة من تسهيل المرور.

ويتعلق الأمر بالمركبات التابعة لمصالح الغابات، النقل الصحي، التدخل في مجال الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات المخصصة لنقل الأموال. وكذا ومركبات الأشغال العمومية، مركبات أخرى ذات أولوية التابعة لمصالح الأمن والقوافل العسكرية ومركبات المواكب الرسمية.

وفقا للمادة 16 من القانون الجديد، تستفيد المركبات التي يقودها الأشخاص المصابون بإعاقة حركية أو سمعية من تسهيل المرور، ويجب أن تحمل بصورة واضحة إشارة مميزة ملائمة.

وشددّ قانون المرور الجديد في مادته الـ 12 على أنه يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية، وأنه يمنح تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أي وسائل أخرى.

وتضمن قانون المرور الجديد منع بعض المركبات من الولوج إلى الطرق السريعة والسيارة حسب المادة 15 فيما يمكن تخصيص مسالك أو ممرات أو أشرطة مرور في المناطق الحضرية لسير الدراجات ووسائل النقل الجماعي.

ويمكن فيها للوالي أن يمنع سير بعض آليات التنقل المتحركة وتخصيص لها فضاءات خاصة تحت طائلة الغرامة التي يتعرض لها المخالف في حالة التجاوز الاستثنائي لسرعة 25 كلم في الساعة.