قاهر الفرنسيين ..بيتكوفيتش في أسطر

أبصر المدرب الجديد لـ “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش النور في 15 أوت 1963 بجمهورية يوغسلافيا سابقا، على أمل أن تبصر معه أمال وأحلام المنتخب الوطني بداية من شهر مارس القادم.

صاحب “الكاريزما” القوية الذي ستكون مهمتة الأولى فرض الانضباط في بيت الكتيبة الوطنية، قبل الإنطلاق في منافسة “المستديرة” الإفريقية و الدولية.

بيتكوفيتش يعتبر أفضل المدربين الذي مر على منتخب “الشيكولاطة” سويسرا، وهو صاحب جنسية البلد الذي أواه، بعدما سبق له أن حمل جنسية بلد الكروات والبوسنة.

سبق له وان حمل قميص عدد من الأندية منها سيون السويسري ونادي سراييفو اليوغسلافي، لم يكن يملك سيرة لاعب كبيرة لكن فجر طاقاته التدريبية على المستوى العالمي أبرزها تدريب أبناء العاصمة الإيطالبية لازيو وفوزه بالتاج الإيطالي “السيدة الكأس” في 2013. كما أقصى منتخب فرنسا من يورو 2020.

نال شرف تدريب عدد من الأندية في أكثر من 4 بطولات أبرزها في ايطاليا وهو زعيم العاصمة الثاني لازيو وفي سويسرا نادي بيليزون و لوغانو “رائد ترتيب البطولة حاليا”.

كانت أخر تجربة مع “الفيلسوف السويسري” على مستوى الأندية مع أبناء “لي جيروندان” بوردو الذي لم يعمر معهم إلا أشهر وتتم إقالته .. في انتظار ما ستلج جعبته الكروية مع “محاربي الصحراء”.