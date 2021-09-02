قاواوي ينضم للطاقم الفني لاتحاد العاصمة

التحق الحارس الدولي الجزائري السابق، لوناس قاواوي اليوم الخميس، رسميا، بالطاقم الفني الجديد لفريق اتحاد العاصمة.

واعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن تعيين لوناس قواوي، مدربا جديدا لحراس مرمى الفريق، انطلاقا من الموسم الكروي الجديد.

وسجل الدولي الجزائري السابق، تواجده بمقر اتحاد العاصمة، أين أمضى على عقده الجديد، بحضور رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول، والمدير الرياضي الجديد للفريق حسين آشيو، بالإضافة لمساعد مدرب الفريق عز الدين رحيم.

يذكر أن لوناس قاواوي، كسب خبرة كبيرة، رفقة الأندية التي حمل ألوانها كحارس مرمى، وتلك التي عمل فيها كمدرب حراس المرمى، بالإضافة لتجربته مع المنتخب الوطني.