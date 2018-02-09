قايد السبسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

قرّر الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي لتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت 10 فيفري 2018 إلى غاية يوم 11 مارس 2018.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن التمديد قرره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

وكان قايد السبسي قد قرر يوم 10 نوفمبر الماضي تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب تونس لمدّة ثلاثة أشهر،

وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي تم خلاله آنذاك تقييم الأوضاع الأمنية داخليا واقليميا ودوليا،

إضافة إلى النتائج الأوليّة لتطوّر نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيويّة إثر ادراجها في منظومة تأمين مواقع الانتاج وفق وكالة الانباء التونسية.

يشار أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015 على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة،

وأسفر عن سقوط ثلاثين عونا، بين قيتل وجريح، وقد تم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الهجوم.