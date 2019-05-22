قايد صالح: “أبواق العصابة وأتباعها تُحاول تمييع المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام”

قال الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، إنّ أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع المسعى النبيل، من خلال تغليط الرأي العام بالادعاء أن محاسبة الفاسدين ليست بالأولوية، الى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد يتولى محاسبة هؤلاء المفسدين.

وأضاف الفريق خلال زيارته الناحية العسكرية الرابعة في يومه الرابع خلال تفقده القطاعيين العسكريين بالاغواط وبسكرة، أن الهدف منها تعطيل المسعى الوطني ،حتى تتمكن العصابة من التملص و إفلات من قبضة العدالة .

وجدّد الفريق، أنّ العدالة تحررت من القيود والاملاءات والضغوطات، وأن تحرر العدالة دليل سمح لها بممارسة مهامها بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين.

مضيفا: أنّ الجيش الوطني وقياداته نوفمبرية كانت بالمرصاد افشلت المؤامرة والدسائس بفضل الحكمة، والتبصر الادراك العميق للاحداث واستشراف تطوراتها.

وأكّد الفريق قايد صالح بالقول : ” ليعلم الجميع أنه لاطموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية والرؤى المزدهرة أمنة وهو مبلغ غايتنا “.

مضيفا:” أن المسؤولية هي أمانة موضوعة على أعناق اصحابها و هي مسؤولية أمام الله وانفسهم طوال فترة ممارسة مهامهم المخولة لهم قانونيا .

وتابع بالقول :” تعهدت شخصيا أمام الله والوطن والتاريخ و هو قسم غليظ،و لن اتراجع عنه احتراما للدستور وقوانين الجمهورية، وعلى المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة ولجهود المؤسسات و العدالة ”