قايد صالح: “أصوات ناعقة نواياها خبيثة تسعى لعرقلة عمل هيئة الحوار”

تحدث نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن أصوات ناعقة، تحاول عرقلة مسار هيئة الحوار.

وقال الفريق، اليوم الاثنين، “أصوات ناعقة نواياها خبيثة باعت ضمائرها وتسعى لعرقلة عمل هيئة الحوار”.

وأضاف قايد صالح ” من يحاولون عرقلة الحوار، يروّجون لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب”.

وأكد الفريق أن محاولة فرض أجندات معدة مسبقا على الرئيس القادم إجراء غير مقبول.

وأورد قايد صالح أن المنطق يفرض الشروع في التحضير للانتخابات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار الفريق، أن الوقت ليس في صالحنا، وما نقوله مبني على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة.

وجدد نائب وزير الدفاع الوطني، الدعوة إلى التعجيل بتنصيب الهيئة المستقلة، لتحضير وتنظيم ومراقبة الرئاسيات.

وأوضح الفريق، في السياق، أن الهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الرئاسيات، هي ضمان أساسي لتجاوز الوضع الراهن.