قايد صالح: “أغلبية الشعب الجزائري يريد التخلص سريعا من الوضع الراهن “

أكّد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، أن الإمتثال إلى الصندوق هو الحل الأمثل والأصوب للبلاد والعباد.

وشدّد الفريق خلال زيارته لمدرسة أشبال الامة بتمنراست ، على تمسك الجيش وحرصه الدائم على القيام بواجبه حيال الوطن والشعب وفقا للمهام المخولة له دستوريا .

وقال نائب وزير الدفاع الوطني، إن أغلبية الشعب يريد التخلص في أقرب وقت من هذا الوضع وتأمل في الاسراع الاجراء الانتخابات الرئاسيىة في آجالها المحددة .

وأشاد قايد صالح ،بالشعب الجزائري المتسم بالوعي العميق لكل مايحيط بوطنه والمتسم بالقدرة على التحليل الصائب لخلفيات الأحداث الدائرة.

وأضاف رئيس الاركان الجيش، بالقول:” اننا على قناعة تامة بأن الشعب الجزائري الذي يقدس وطنه ويدرك حجم التحديات التي تواجه الجزائر ستكون له اليد الطولى والكلمة الأخيرة في حسم نتائج هذه التحديات صالح الجزائر”

وتابع بالقول:” إننا مرتاحون كل الإرتياح إلى أن خصوصية ترجيح كفة الجزائر، وطنا وشعبا هي الراجحة والفاصلة ،

وسيثبت الشعب الجزائري ذلك بقوة خلال الموعد الانتخابي المقبل.

وأفاد ، ان الشعب سيعرف يقينا كيف يحسم هذا الاستحقاق الوطني من خلال كثافة المشاركة في هذ ا الموعد،كما الشعب المعتز بتاريحه كيف يفوت الفرصة و على المشككين وبقايا العصابة .