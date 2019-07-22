قايد صالح: “احتفال الجزائريين بالعلم الوطني هو رد قوي على العصابة وأذنابها”

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق قايد صالح، أنّ الجزائريين عبروا بإحساس صادق، داخل وخارج الوطن، عن اعتزازهم المنقطع النظير لإنتمائهم لوطن إسمه الجزائر،رافعين ومتوشحين بالعلم الوطني في كل ربوع الوطن وحتى خارجه.

وأضاف قايد صالح، خلال رسالة تهنئة بمناسبة تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم افريقيا، :”أنّ مباراة المنتخب الوطني، هي مناسبة أخرى أثبت فيها الشعب معدنه الأصيل والنقي وتقديسه لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار، وهو رد قوي وصريح للعصابة وأذنابها ولكل من تسول له نفسه التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه”.

كما أثنى الفريق على قائد القاعدة الجوية لبوفاريك قائلا:” أغتنم هذه السانحة لأتقدم إلى قائد القاعدة الجوية لبوفاريك و أركانه وإطاراته، من ضباط وضباط صف، بأسمى آيات الشكر والعرفان على الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الحرفي والدقيق لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،

مضيفا “فلتكن هذه التهاني بمثابة عرفان منا لما بذلتموه من جهود مضنية، ولما سعيتم إليه بكل جد وكد وإخلاص، من أجل إنجاح المهام الموكلة إليكم، راجيا بأن تكون هذه التهنئة المستحقة تحفيزا لكم من أجل المزيد من النتائج الميدانية الإيجابية، في سبيل مواصلة تأدية المهام المخولة لكم، بالفعالية المطلوبة، على مستوى قيادة القوات الجوية، على وجه الخصوص، وعلى مستوى الجيش، على وجه العموم”.