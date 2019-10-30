قايد صالح: “الإنتخابات ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر”
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تعلم شركة المياه والتطهير بتيبازة "سيال"، زبائنها، عن تدشينها لوكالة جديدة لها في الولاية، غدا الخميس، على مستوى بلدية الداموس.
وسيشارك في تدشين الوكالة الجديدة لسيال،…
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تدخلت مصالح الحماية المدنية لغليزان، من أجل حادثي مرور، خلفا إصابة 6 أشخاص بجروح، في الطريق الوطني رقم 4، ببلديتي جديوية والحمادنة.
وتمثل الحادث الأول، في…
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توفي اليوم الأربعاء، 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث مرور خطير، بدائرة اوقروت، بأدرار.
وقد وقع الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 731،…
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