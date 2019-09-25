قايد صالح: “الانتخابات الرئاسية فرصة غير مسبوقة لارساء الثقة في البلاد”

قال الفريق قايد صالح ، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ، إنّ الانتخابات الرئاسية فرصة غير مسبوقة لارساء الثقة في البلاد.

وصرح قايد صالح، خلال مواصلة زيارته لليوم الثاني ،الناحية العسكرية الثالثة ، ان الرئاسيات فرصة لتوطيد الممارسة الديمقراطية التي غيبتها العصابة لسنوات، في محاولتها للاستحواذ على السلطة من خلال نهب ثروات البلاد واختلاس أموال الشعب والإضرار بمقدرات الأمة.

كما اشرف الفريق على وضع حجر الاساس لمشروع بناء ثكنة مخصصة لوحدة من وحدات الدفاع الجوي عن الاقليم، واستمع الى عرض مفصل حول الوحدة ومهامها الرئيسية .

وتفقد نائب وزير الدفاع، القطاع العملياتي جنوب تندوف وحدات اللواء التاسع مدرع على غرار الكتيبة 13 دبابات،

أين عاين عن كثب ظروف عمل أفراد وحدات اللواء وتفقد بالخصوص مخابئ الدبابات والعربات.