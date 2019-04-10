قايد صالح: التزمت شخصيا بدعم الشعب رغم ظهور الأصوات الناعقة!

أفاد الفريق قايد صالح،رئيس الأركان،أنه ألتزم شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة،والوقوف إلى جانبه،رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج.

وأضاف نائب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الأصوات يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه.

وقال قايد صالح إن “وسيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها”.

وأضاف”وستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية،إلى المساس بسمعة ومصداقية،الجيش الوطني الشعبي،الذي سيظل،رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين،سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات”.

تابعا “أن ثقتنا كبيرة في تفهم شعبنا،وإدراكه لحساسية الوضع،وتغليبه المصلحة الوطنية،وسيتمكن وطننا بإذن الله من الخروج،من هذه الأزمة،منتصرا كما عهدناه”.