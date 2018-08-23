قايد صالح: التغييرات التي طرأت على الجيش جاءت لتكريس مبدأ التداول على المناصب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن التغيرات الأخيرة التي طرأت على مستوى القيادات في الجيش.

جاءت لتكرس التداول على الوظائف والمناصب، و الإعتماد على مقياس الجدارة وعيار الإستحقاق

جاء هذا على هامش مراسم تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الأولى علي سيدان بالبليدة، اليوم الخميس.

مشيرا إلى أن مقياس الجدارة ومعيار الإستحقاق، هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه.

نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب، وجعله تقليدا عسكريا راسخا وسنّة حميدة.

وأضاف القايد صالح، أن هذا التداول يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة.

وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي، الذي يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم