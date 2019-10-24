قايد صالح: “الجزائر التي انتصرت على المستعمر الغاشم ستعرف كيف تواصل مشوار نصرها”

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر التي انتصرت على المستعمر الغاشم، ستعرف دوما كيف تواصل مشوار ودرب نصرها.

وأشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، على مراسم المقابلة النهائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتها الـ47.

واغتنم الفريق قرب حلول الذكرى 65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، للتذكير بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ الثورة في ذاكرة الشعب.

وأشار نائب وزير الدفاع الوطني، إلى حرص القيادة العليا على توفير كافة الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة لتطوير الرياضة العسكرية.

وحسب الفريق، فقد ساهم هذا ويساهم في تحقيق نتائج باهرة بهذا المجال، على الصعيدين الوطني والدولي.

وقام الفريق بالإشراف على تسمية المركز المذكور باسم الشهيد البطل مسعود بوجريو، بحضور أعضاء من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم.

وتابع عرضا شاملا حول هذا المركز، قدمه قائده، تضمن حوصلة شاملة حول نشاطات المركز.

كما تم عرض حال حول المنشآت الرياضية الجديدة التي انتهت الأشغال بها وتلك المتواجدة في طور الإنجاز.

وبعد نهاية المباراة، سلّم الفريق الكأس لأعضاء الفريق الفائز بهذه المقابلة.