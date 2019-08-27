قايد صالح: “الجيش سيتصدى لكل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة تراب الوطن”

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني، نائب وزير الدفاع، أن الجيش سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة تراب الوطن.

وأضاف الفريق خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أن الشعب الجزائري لا يحتاج لأي وصاية.

وأكد الفريق، أن الشعب الجزائري لا يحتاج لمن يملي عليه ما يفعل.

وأشار نائب وزير الدفاع، إلى أن الشعب وحده من يختار بكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية القادم.

وأكد الفريق، أن البلاد لا تبنيها العصابة التي لم تعرف حقيقة الجزائر وشعبها، مضيفا”هيهات أن تتحقق أماني هذه العصابة وأذنابها”.

وأضاف رئيس الأركان، أن الجزائر ليست في حاجة إلى مثل هؤلاء البشر بل هي بحاجة إلى الوطنيين.