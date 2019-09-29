قايد صالح: “الجيش لا يزكي أحدا.. والشعب هو من يقرر من خلال الصندوق”

نفى الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكّت أحد المترشحين للرئاسيات وتدعمه.

واتهم الفريق قايد صالح، في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات.

وأوضح نائب وزير الدفاع أن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وشدد المتحدث على أن الجيش لا يزكي أحدا وعلى أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق.

كما تطرق الفريق قايد صالح إلى الدور الذي ينبغي أن يلعبه قطاع الإعلام في المرحلة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس أركان الجيش أحرار قطاع الإعلام للمساهمة في انتصار الجزائر على من يعاديها، ومسايرة مجرى الأحداث بصدق وصراحة مع التحلي بالموضوعية.

ولدى حديثه عن الرئاسيات، أكد قايد صالح على أنه وجه تعليمات لقادة النواحي والقوات ومصالح الأمن لضمان تأمين العملية الانتخابية.

كما تطرق نائب وزير الدفاع إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد رموز ورؤوس العصابة، الأسبوع الماضي بالمحكمة العسكرية.

وقال قايد صالح إن تلك الأحكام جسّدت مطلبا شعبيا ملحا ومشروعا، ونالت استحسان وترحيب الجزائريين، الذين ارتاحوا لمحاسبة من كان يعيث في الأرض فسادا وتكبرا.

وجدد الفريق قائد أركان الجيش التأكيد على عزم قيادة المؤسسة العسكرية، مواصلة عملية مكافحة الفساد إلى نهايتها.

وهنا، قال المتحدث “ليتيقن الشعب الجزائري بأنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل مفسد ومخرب جزاءه”.