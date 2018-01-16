قايد صالح ..الجيش له دور فعال في الحدود لتأمين البلاد

استهل نهار اليوم الثلاثاء الفريق أحمد ڤايد صالح يومه الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة من مدخل مقر قيادة الناحية بورقلة.

أين وقف رفقة اللواء الشريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “شيحاني بشير”.

الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه.

حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

ثم قام الفريق بتدشين مجمع إداري للمصالح المالية يشتمل على مديريات جهوية للإدارة والمالية.

ليترأس بعد ذلك اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية.

استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام للناحية، قدّمه قائد الناحية.

ليلقي بعدها الفريق كلمة توجيهية أكد فيها على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية.

مسجلا ارتياحه للدور الفعال لوحداته المنتشرة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات.

الفريق قايد صالح أكد بأن الأشواط التطويرية الكبرى التي بلغها الجيش الوطني الشعبي هي فعلا محل تقدير، بل واعتزاز.

وهي الأشواط التي تمت بمثابرة وإصرار شديد، كان لها تأثيرها الإيجابي على التحسن المطرد والمتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين.

وعلى درجة الجاهزية العملياتية والقتالية المتوصل إليها.

وكذا الأداء الرفيع للمهام الموكلة، الذي أصبحت عليه القوات المسلحة بكافة مكوناتها.