قايد صالح: “الجيش يأخذ في الاعتبار كافة السياقات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية”

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش يأخذ في الإعتبار كافة السياقات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية.

وقال قايد صالح خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة في يومها الثاني: “إننا ونحن نقدس العمل الميداني الذي ما فتئنا نؤديه بكل جدية وإخلاص في ظل توجيهات ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.

وأضاف: “ونجعل منه الجسر المديد والمتين الذي يُعلي به الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حصن قوته باعتباره الضامن الفعلي والحقيقي لسيادة الجزائر وأمنها”.

وتابع: “فإننا نعتبر أن سيادة الجزائر وصون أمنها وتثبيت استقرارها وحفظ استقلالها الوطني، هي المهمة الدائمة والثابتة بل والمقدسة للجيش الوطني الشعبي”.

وأكد أيضا: “هذه المهمة التي يمتلك جيشنا مقومات أدائها على الوجه الأمثل بروح مسؤولة وحس وطني عالي وببعد نظر صائب وقويم يأخذ في الاعتبار، وأعيد ذلك مرة أخرى، قلت يأخذ في الاعتبار كافة السياقات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية”.

وقال أيضا:”فليعلم الجميع أن الجزائر تبقى دوما فوق كافة الاعتبارات، نعم الجزائر ستبقى دوما، بإذن الله تعالى فوق كافة الاعتبارات، وتبقى المحافظة على مصلحتها العليا رمزا أبديا من رموز الوفاء لمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة سواء طيلة الفترة الاستعمارية البغيضة أو هؤلاء الأمجاد من شهداء الواجب الوطني الذين منحوا لقيمة الإخلاص للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره الرمزية التي تليق به”.