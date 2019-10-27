قايد صالح: “الحروب المستقبلية إلكترونية.. وواجبنا حماية استقلال الجزائر وصون سيادتها”

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، أن الحروب المستقبلية، هي بالأساس حروب إلكترونية، لهذا يزداد اهتمام الجيش بهذا القطاع الحيوي.

وأشار الفريق، خلال زيارة عمل لمؤسسات دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية، أن طموح الجيش يزداد لتحقيق مستويات أفضل.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن مثل هذه الإنجازات المادية والمنشآتية تبقى نجاعتها بحاجة أكيدة إلى من يمنحها قوة الفعالية.

وشدد نائب وزير الدفاع الوطني، على ضرورة مواكبة التحديات المتسارعة التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصون سيادتها الوطنية.

وأشاد الفريق بالعمل والجهود الحثيثة التي يبذلها إطارات ومستخدمي دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية والدرجة العالية من الجاهزية والاحترافية.