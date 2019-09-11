قايد صالح: “الرئاسيات ستكون في آجالها.. وليطمئن الشعب بأن الجيش لن يخلف وعده “

قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح ، ان الأولوية التي تفرض نفسها عي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد.

وأكد الفريق قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة قسنطينة اليوم الاربعاء ، نحن على يقين بأن الرئاسيات ستكون في الآجال المحددة بفضل قوة إدراك الشعب لأجندة أطراف معروفة

وقال نائب وزير الدفاع الوطني ، :” انّ تلك الأجندة أمليت من طرف جهات معادية للجزائر من أجل تعطيل الحل الدستوري

وأضاف الفريق قايد صالح، الأطراف المعادية تدرك جيدا بأن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية

فتح الديمقراطية أمام الشعب لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة

هذه الأطراف المعادية تعيش أزمة حقيقية ووجدت نفسها أمام خيارين إما القبول بما يفرزه الصندوق أو العيش بمعزل عن الخيار الشعبي

قايد صالح: للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها في خدمة الوطن والشعب

قايد صالح: ليطمئن الشعب الجزائري بأن جيشه لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال