عاجل

قايد صالح : “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار وتنظيم الرئاسيات”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
قايد صالح : “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار وتنظيم الرئاسيات”
بقلم شهرزاد مزياني

قال نائب وزير  الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ، الفريق قايد صالح ، إن سبيل الخروج من الازمة الحالية، يقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد  بين الاطراف ،  وتنظيم انتخابات رئاسية في الاجال المتحاة درستوريا .

ودعا الفريق خلال كلمته بالناحية العسكرية الثالثة،  خلال  زيارة عمل وتفتيش الى ولاية بشار ،  إلى التمسك بأحكام الدستور،

مضيفا ان: “مفاتيح الازمة موجودة لدى من تتوفر  فيهم شميلة الاثار ، و التخلي عن كافة الدروب والأنانية الشخصية والحزبية”.

مؤكدا، أنّ الجيش يحرص على التمسك الشديد  بالمخارج القانونية والدستورية لحل الازمة التي تمر به الجزائر.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com