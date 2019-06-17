قايد صالح : “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار وتنظيم الرئاسيات”

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ، الفريق قايد صالح ، إن سبيل الخروج من الازمة الحالية، يقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد بين الاطراف ، وتنظيم انتخابات رئاسية في الاجال المتحاة درستوريا .

ودعا الفريق خلال كلمته بالناحية العسكرية الثالثة، خلال زيارة عمل وتفتيش الى ولاية بشار ، إلى التمسك بأحكام الدستور،

مضيفا ان: “مفاتيح الازمة موجودة لدى من تتوفر فيهم شميلة الاثار ، و التخلي عن كافة الدروب والأنانية الشخصية والحزبية”.

مؤكدا، أنّ الجيش يحرص على التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الازمة التي تمر به الجزائر.