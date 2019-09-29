قايد صالح: “الشباب أدركوا أهمية الإنتخابات”

وجه الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تحية اكبار وإجلال إلى كل المواطنين وخص بالذكر الشباب.

وقال الفريق قايد صالح خلال اليوم الثاني من زيارته إلى وهران، أن الشباب أدركوا أهمية الانتخابات وأهميتها القصوى.

وذكر الفريق بتميز الشعب الجزائري الأصيل والأبي، وتعوده على ربح كافة رهاناته مهما كانت طبيعتها وصعوبتها، يجعل من كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة، في 12 ديسمبر المقبل، من المسائل البديهية.

والتقى قايد صالح بعدة إطارات وأفراد من الواجهة الغربية، بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير، أين القى كلمة على جميع أفراد القوات البحرية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن القوات البحرية أصبحت على غرار بـقـية القوات الأخرى، تمتلك ناصية التكنولوجيات المتطورة، وأضحت بذلك مثالا يقتدى به في مجال العمل المهني المحترف الجاد والمسؤول.

وأشرف قايد صالح، على تمرين رمايات بالصواريخ ضد أهداف بحرية وأخرى برية انطلاقا من الغواصتين الهقار والونشريس التابعتين للقوات البحرية.

وقد خصص الفريق ڤايد صالح اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، للإشراف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ، انطلاقا من غواصتين، ضد أهداف برية.