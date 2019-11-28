قايد صالح: الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين

قال الفريق احمد قايد صالح، رئيس الأركان، إن الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين.

وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني، أن المسيرات الشعبية الداعمة للانتخابات والمساندة للجيش تترجم نضج وعي أبناء الوطن، بما يحاك ضدهم.

وأشار قايد صالح، إلى أنها أيضا تعكس ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لدى الشعب وروحهم الوطنية.

وأضاف رئيس أركان الجيش، “أن الشعب باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين”.

للإشارة، قام ڨايد صالح، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري.

ووقف القايد صالح، رفقة الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد “محمد بلوزداد”.

ووضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري للشهيد، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار.