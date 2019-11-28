عاجل

قايد صالح: الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
قايد صالح: الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين
بقلم أسماء.ع

قال الفريق احمد قايد صالح، رئيس الأركان، إن الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين.

وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني، أن المسيرات الشعبية الداعمة للانتخابات والمساندة للجيش تترجم نضج وعي أبناء الوطن، بما يحاك ضدهم.

وأشار قايد صالح، إلى أنها أيضا تعكس ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لدى الشعب وروحهم الوطنية.

وأضاف رئيس أركان الجيش، “أن الشعب باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين”.

للإشارة، قام ڨايد صالح، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري.

ووقف القايد صالح، رفقة الفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد “محمد بلوزداد”.

ووضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري للشهيد، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=732912

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com