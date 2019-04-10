قايد صالح: العصابة أمام العدالة وقضية البوشي والخليفة وسوناطراك ستفتح من جديد

دعا الفريق قايد صالح، العدالة إلى الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام.

وطمأن فريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن المتابعات القضائية ستمتد، إلى ملفات سابقة كقضايا البوشي، الخليفة، سوناطراك.

قائلا “وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة”.

وأشار نائب وزير الدفاع الوطني، إلى أن العدالة، استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ظغوطات ولا املاءات.

وأوضح الفريق قايد، إن العدالة ستعمل على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا الفساد نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية.