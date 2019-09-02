قايد صالح: ” العصابة تحاول التشويش على الدخول المدرسي بزرع الشك والبلبلة”

قال الفريق أحمد قايد صالح، إن العصابة وعملائها يحاولون التشويش على الدخول المدرسي المقبل، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم.

يأتي هذا في الكلمة التي ألقاها، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وأكد الفريق أن جهود الدولة تتواصل في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي.

وأضاف ” اتخذت الحكومة كافة الإجراءات ووفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم”.