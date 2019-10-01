قايد صالح: العصابة لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط

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قايد صالح: العصابة لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط
بقلم أسماء.ع

قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان نائب وزير الدفاع، إن المؤسسة العسكرية لا تتكلم من فراغ، وإنما تتحدث عن معطيات تورط العصابة.

وأوضح قايد صالح، أن هذه العصابة، لا تملك حق التفكير والأطراف التي تحركها هي من تخطط لها.

وأضاف الفريق قايد، أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وباسم القانون.

وأشار نائب وزير الدفاع، إلى أن أحرار الجزائر لن يسمحوا بعبث هؤلاء الشرذمة بمستقبل الأمة.

وقال قايد صالح إن من يحاول عرقلة المسار فقد ظلم نفسه لأن الشعب اتخذ قراراه.

ودعا رئيس الأركان، كل من يريد قياس حجمه الحقيقي، بالتقدم الى الشعب ويترشح.


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